Läuft zwischen den beiden doch noch etwas? Erst heute Vormittag gab Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (27) die Trennung von Marco Mirwald bekannt: Nach nur wenigen Monaten sei ihre Beziehung zerbrochen! Auch wenn die Reality-TV-Darstellerin kurz darauf alle gemeinsamen Fotos aus ihrem Social-Media-Profil verbannte, werfen nun die Storys der beiden jede Menge Fragen auf: Denn darin sind Chethrin und Marco eindeutig zusammen unterwegs!

Idylle pur – ein spiegelglatter See, strahlend blauer Himmel: Das zeigt die Instagram-Story der angeblich frisch Getrennten. Chethrin und Marco posteten identische Aufnahmen aus Hamburg. Dies lässt darauf schließen, dass sich die beiden offenbar immer noch ziemlich nahe stehen und anscheinend auch zusammen unterwegs sind. Während Chethrin laut eigener Aussage momentan wegen eines Beratungstermins in einer Hamburger Klinik ist, gibt ihr vermeintlicher Ex-Freund keine Hinweise zu seinem Besuch in der Hansestadt.

Dass es in der Beziehung mit Marco kriselt, hatte die 27-Jährige in letzter Zeit immer wieder angedeutet. Die Verkündung der Trennung dürfte für viele Fans daher keine große Überraschung gewesen sein. Im Gegensatz zu Chethrin sind auf Marcos Insta-Profil allerdings weiterhin süße Pärchen-Pics von den beiden zu sehen. Die identischen Aufnahmen von einem Hamburger Gewässer lassen nun vermuten, dass es vielleicht auch für die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin noch nicht ganz vorbei ist.

Instagram-Story/chethrin_official; marco_laviva Chethrin Schulze und Marco Mirwald in Hamburg

Instagram / marco_laviva Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Urlaub

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und Marco Mirwald

