35 Jahre Ella Endlich – das ist nicht nur für die Schlagersängerin selbst ein Grund zum Feiern! Heute beginnt für die Let's Dance-Zweitplatzierte der diesjährigen Staffel ganz offiziell ein neues Lebensjahr. Der vergangenen Zeit nachzutrauern, kommt für sie allerdings gar nicht infrage: Der TV-Star sieht voller Euphorie nach vorne. Das Älterwerden ist für die Musikerin nicht nur etwas völlig Normales – sie freut sich auch schon auf die kommenden Jahre!

Diesen Standpunkt machte das Geburtstagskind in seinem aktuellen Beitrag auf Instagram deutlich: Das Foto zeigt die Blondine im Bikini beim Sonnen, wobei nicht einmal ihre große Sonnenbrille ihr Strahlen verdecken kann. "Ein japanischer Bergprophet sagte weise: 'Heute ist es lustig. Morgen wird es lustiger.' Das zum Thema Älterwerden", kommentierte die Ex-DSDS-Jurorin den Schnappschuss. Damit steht wohl fest: Ella (35) kann es kaum erwarten, viele neue, spannende Abenteuer zu erleben!

Diese unbeschwerte Einstellung kommt bei ihren Followern super an. Neben Komplimenten finden sich in der Kommentarspalte auch zahlreiche Glückwünsche vonseiten ihrer Fans. Ihre RTL-Kollegen schlossen sich den Gratulanten ebenfalls an: Designer Thomas Rath (52), Dschungelcamp-Königin Evelyn Burdecki (30), Mousse T. (52) und Robert Beitsch (27) ließen Ella unter ihrem Post mit lieben Worten hochleben!

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ella Endlich bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2017

Anzeige

Getty Images Ella Endlich bei DSDS 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de