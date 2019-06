Komplimente für Papa David Beckham (44)! Dass der Ex-Fußball-Star in seiner Rolle als Vater richtig aufgeht, hat er schon öfters deutlich werden lassen. Er liebt es, Zeit mit seinen Kids zu verbringen und bringt sie nach Möglichkeit sogar höchstpersönlich zur Schule. Gerade verbringt Familie Beckham die Ferien in Spanien: Zum britischen Vatertag veröffentlichte "Posh Spice" Victoria Beckham (45) ein süßes Pic ihres Ehemanns und seiner Rasselbande.

"Wirklich der beste Daddy der ganzen Welt. Wir lieben dich, Küsse", schrieb Victoria zu einem Urlaubsbild, das David und seine drei jüngsten Kinder Cruz (14), Romeo (16) und Harper (7) zeigt. Total entspannt lächeln die vier in die Kamera und scheinen ihren Aufenthalt in Sevilla sichtlich zu genießen. Aber nicht nur Mama Vic sendete eine Vatertagsbotschaft an ihren Göttergatten, auch seine Söhne teilten Grüße an ihren Papa via Instagram. Während die "kleinen" Beckham-Jungs Schnappschüsse ihrer Reise posteten, gibt es im Account des 20-jährigen Brooklyn eine Kindheitserinnerung mit Papa David auf dem Fußballfeld zu sehen.

Auch wenn er an dem Ehrentag für Väter an seinen Papa denkt, ist der älteste der Beckham-Kinder nicht mit dem Rest der Familie in Spanien unterwegs. Er verbringt seine freie Zeit lieber mit Freundin Hana Cross in Miami. Wie bei seiner Mama gibt es aber auch bei ihm den ein oder anderen privaten Schnappschuss zu sehen.

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / brooklynbeckham Brookly Beckham postet Kindheitserinnerung mit Papa David Beckham

Instagram / romeobeckham David Beckham mit seinen Söhnen Cruz und Romeo im Urlaub

