Die erste Hälfte des Jahres war für Jessica Paszka (29) von Höhen und Tiefen geprägt. Nicht nur war die ehemalige Bachelorette ständig auf Achse und hatte kaum Zeit, zur Ruhe zu kommen, auch ihre Beziehung zu Fußball-Profi Ajdin Hrustic (23) ging in die Brüche. Ihren persönlichen Niederlagen zum Trotz hat sich die Influencerin nun vorgenommen, einen Neuanfang zu wagen – und das in neuen vier Wänden! Im Netz hat Jessi jetzt geschildert, wie wichtig die anstehende Veränderung für sie ist!

"Am 1. August ist es so weit! Dann ziehe ich endlich in meine neue Wohnung, ich bin schon so aufgeregt", flötete die 29-Jährige freudig in ihrer Instagram-Story. Für die brünette Beauty, die bereits mit 19 Jahren von zu Hause ausgezogen ist, handelt es sich um den fünften Wohnungswechsel – und der liegt ihr ganz besonders am Herzen. "Für mich persönlich ist dieser Umzug sehr wichtig. Vielleicht ist das auch ein neuer Start in ein ganz neues Leben. Ich möchte ein bisschen zur Ruhe kommen und nicht mehr so viel unterwegs sein, wie ich es in den letzten vier Jahren war", erklärte sie ihren Followern.

"Ich habe mich im letzten halben Jahr noch einmal zu einer anderen Person entwickelt", plauderte sie weiter aus. Für sie stehe die neue Wohnung deshalb für einen "Neuanfang". Besonders freut sich die TV-Schönheit darauf, ihr neues Zuhause ganz nach ihrem Belieben zu gestalten. "Das ist meine kleine Leidenschaft. Ich liebe Einrichtung und Deko", schwärmte sie.

