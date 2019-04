Anscheinend geht Jessica Paszka (29) wieder solo durchs Leben. Erst im September 2018 hatte die ehemalige Bachelorette ihre Beziehung mit Ajdin Hrustic (22) öffentlich gemacht. In letzter Zeit gab es aber immer wieder Trennungsgerüchte. Gemeinsame Auftritte oder Social-Media-Posts sucht man auch vergeblich. Nun ist Jessica das ewige Rätselraten um ihr Liebesleben offenbar leid: Sie bezieht im Netz endlich Stellung zu ihrem Beziehungsstatus!

"Ich wollte zu euch ehrlich sein, dass auch Niederlagen im Leben dazugehören", erzählt die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie sucht zurzeit nach einer neuen Wohnung, und zwar ganz für sich allein. Eine Zukunft mit Ajdin scheint also nicht in Sicht – und das offenbar aus einem ganz bestimmten Grund: "Es ist heutzutage nicht leicht, jemanden zu finden. Menschen zu vertrauen, Männern zu vertrauen. Man lernt immer wieder." Auch wenn das kein konkretes Trennungs-Statement ist, die Botschaft dürfte klar sein: Jessica geht wieder allein durchs Leben.

Die Hoffnung auf die große Liebe will die Let's Dance-Beauty noch nicht aufgeben – und das, obwohl sie scheinbar in der Vergangenheit einige Enttäuschungen durchlebt hat: "Man muss die Augen wirklich ganz weit offen halten, dass man keine schlechten Menschen in das Leben und die Familie reinlässt. Wenn euch vielleicht Freunde, Familie einen Tipp geben, dass da mal was nicht stimmt oder dass eine Person nicht ehrlich zu dir ist, da sollte man aufpassen", beendete sie ihre Story.

