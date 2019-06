Cristiano Ronaldo (34) genießt sein Leben als Superreicher in vollen Zügen! Der Fußballer gehört zu den Mega-Stars der Profi-Szene – und das hat ihm schon das ein oder andere Milliönchen auf dem Konto beschert. Der begeisterte Auto-Fan soll sich erst vergangenen Monat ein weiteres Schmuckstück für seine Garage gegönnt haben: Für satte elf Millionen Euro hat sich der Sportler angeblich einen Luxuswagen von Bugatti gekauft. Doch nicht nur auf den Straßen bewegt sich Ronaldo gern dekadent fort, sondern auch in der Luft!

Auf Instagram zeigt der Kicker seinen Followern am Mittwoch, wie er am liebsten mit seiner Familie durch die Welt bummelt – und zwar in einem Helikopter! Mit seinem Herzblatt Georgina Rodriguez (24) und Sohnemann Cristiano Ronaldo Jr. (9) sitzt der Familienvater gut gelaunt in der Maschine und wartet auf den Abflug. "Los geht's", schrieb er zu dem Post.

Wo sich zu dem Zeitpunkt Ronaldos drei andere Sprösslinge aufhielten, ist nicht bekannt. Doch auch für die nimmt sich der Juventus-Turin-Star reichlich Zeit. Neben seinen zahlreichen Fußball-Fotos teilt er auf seinem Social-Media-Kanal auch immer mal wieder Pics von seinen Kleinen. "Meine Prinzessinnen", kommentierte er etwa im April ein Kuschel-Foto von ihm und seinen beiden Töchtern Alana Martina (1) und Eva (2).

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez

Getty Images Fußballstar Cristiano Ronaldo, Oktober 2018

Instagram / cristiano Christiano Ronaldo mit seinen Töchtern Alana Martina und Eva

