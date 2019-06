Oliver Pocher (41) und seine Partnerin Amira M. Aly machen ein überraschendes Geständnis! Im vergangenen November verkündeten der TV-Komiker und die gelernte Maskenbildnerin ihre Beziehung offiziell. Vor wenigen Wochen gingen die Turteltauben dann mit der nächsten süßen Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Doch nicht nur für die Fans kam diese Nachricht ziemlich unerwartet: Denn Amira ist unbeabsichtigt schwanger geworden!

Das verriet die Mami in spe jetzt im Closer-Interview. Nachdem Oli zunächst scherzhaft behauptet hatte: "Das war geplant. Wir haben Jahre darauf hingearbeitet, um es genau heute zu verkünden" – stellte Amira jetzt klar, wie es sich in Wahrheit abgespielt hat: "Nein, das war tatsächlich nicht geplant. Sagen wir mal so: Wir haben es in Kauf genommen."

Dennoch würden sie sich natürlich riesig auf ihren Nachwuchs freuen – ihre Fans wollen die beiden aber definitiv nicht an ihrem Elternglück teilhaben lassen: "Ich finde Menschen, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen, auf Social Media präsentieren und damit Geld verdienen, asozial", betonte Oliver. Auch von seinen drei anderen Kindern, die aus Olis Ehe mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (36) hervorgingen, postet der Comedian nie Bilder im Netz.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly Backstage bei "Let's Dance"

Anzeige

Hauter,Katrin / ActionPress Model Amira Aly und Comedian Oliver Pocher, 2019

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de