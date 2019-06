Enisa Bukvic muss sich wohl noch in Geduld üben! Seit drei Jahren ist die hübsche Schwedin nun schon mit dem YouTuber Simon Desue (27) zusammen. Auf ihren Kanälen posten die zwei Webstars regelmäßig verliebte Fotos und Videos. Klar, dass da langsam die Frage aufkommt, wann sie den nächsten Schritt wagen und sich verloben. Enisa kann es kaum mehr erwarten. Allerdings hat sie wenig Hoffnung, dass ihr Freund in naher Zukunft vor ihr auf die Knie fällt.

Momentan urlaubt das Paar auf Mallorca. In ihrer Instagram-Story postet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Clips vom Besuch der Kathedrale in Palma – und kann sich einen Wink mit dem Zaunpfahl offenbar nicht verkneifen. "Schaut euch diese schöne Kulisse an. Ich warte auf meinen Heiratsantrag", witzelt sie. Doch Simon nimmt ihr sofort den Wind aus den Segeln: Sie solle ruhig bleiben. Zurück im Hotel hängt Enisa ihrem Traum von einem Verlobungsring weiter nach und zeigt sich in einem Clip mit einem Photoshop-Klunker: "Leute, Simon hat mir einen Antrag gemacht! Nein, hat er nicht. Ich sterbe, bevor ich einen Antrag bekomme."

Doch obwohl Simon ihr die Fragen aller Fragen noch nicht stellte, ist Enisa sich sicher, dass er sie von ganzem Herzen liebt. "Guckt mal, wie süß! Er hat ein Foto von mir bei sich, während er auf seinem Laptop arbeitet", freut sich die Beauty und richtet die Kamera auf ihre bessere Hälfte, die ganz vertieft auf den PC starrt. Ebenfalls zu erkennen: eine Aufnahme von Enisa, die in der Ecke des Spiegels hängt.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, YouTuberin und Model

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue, April 2019

