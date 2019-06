Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich! In der Disney-Show "Liv und Maddie" spielt die Schauspielerin Dove Cameron eine Doppelrolle. Sie verkörpert beide Schwestern des Zwillingspaares, das im Mittelpunkt der Sitcom steht. Ihre Fans scheinen nun auch außerhalb der Serie plötzlich doppelt zu sehen und behaupten: Auch im echten Leben habe Dove einen Zwilling – ihre Schauspielkollegin Amanda Seyfried (33) könnte die Doppelgängerin 23-Jährigen sein.

Auf Twitter sind ihre Follower sich einig: Dove und Amanda müssen verwandt sein. Die User schreiben, Amanda sehe aus wie eine etwas ältere Version des Disney-Stars und sie könnten definitiv als Mutter und Tochter durchgehen. Dove selbst ist da anderer Meinung: "Ich höre das schon seit Jahren, ich wäre glücklich, wenn es so wäre!" Zu diesem Kommentar, den sie zusammen mit einem Fan-Pic postete, verlinkte sie ihre Schauspielkollegin. Ihre Community wünscht sich unterdessen trotzdem einen gemeinsamen Filmauftritt der beiden.

Die Fans wollen die Serien-Darstellerin und den Mamma Mia-Star am liebsten als Mama und Tochter auf der Mattscheibe sehen. Allerdings könnte Dove auch durchaus als jüngere Schwester Amandas durchgehen. In den letzten Jahren hat sie sich vom Teenie-Star in eine echte Sexbombe verwandelt und gezeigt, dass sie auch in reifere Rollen schlüpfen kann.

Instagram / dovecameron Dove Cameron im Mai 2019

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Galore Dove Cameron

