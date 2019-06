Doppelter Schicksalsschlag für Lisa Vanderpump! Erst vergangenes Jahr musste die Darstellerin aus Real Housewives of Beverly Hills einen Todesfall in ihrer Familie verkraften: Am 1. Mai 2018 verstarb ihr Bruder Mark im Alter von 59 Jahren – Todesursache soll eine Überdosis gewesen sein. Knapp 13 Monate nach dessen Tod muss die Reality-TV-Darstellerin erneut von einem Familienmitglied Abschied nehmen: Ihre Mutter ist diese Woche verstorben.

Lisas Mutter Jean Vanderpump wurde 84 Jahre alt. Woran sie verstorben ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Die traurige Nachricht meldete nun The Daily Mail. "Das hat Lisa sehr schwer getroffen und sie ist geschockt über den plötzlichen Tod ihrer Mutter", erklärte ein Freund des TV-Stars gegenüber der Online-Ausgabe der Zeitung. Die Quelle gab außerdem preis, dass sich die 58-Jährige nach dieser Tragödie eine Auszeit nehmen und für ihr Format "Vanderpump Rules" vorerst nicht wieder vor die Kamera treten wolle.

Erst vor Kurzem gewährte die Fernsehbekanntheit einen Blick in ihr Gefühlsleben und sprach über die Zeit nach dem Tod ihres Bruders: "Es war ein sehr schwieriges Jahr für mich – persönlich und beruflich", erzählte sie Us Weekly.

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump und ihr Bruder Mark

Getty Images Lisa Vanderpump, "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de