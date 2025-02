Lisa Vanderpump kann die Geburt ihres Enkels kaum erwarten

Lisa Vanderpump (64) kann ihre Aufregung kaum noch zügeln: Die ehemalige Reality-TV-Ikone erwartet jeden Moment die Geburt ihres zweiten Enkelkindes. Bei einer Veranstaltung in West Hollywood erklärt Lisa jetzt, dass der große Moment bereits unmittelbar bevorstehe. "Wenn das Telefon klingelt, bin ich weg", verrät sie vor Ort gegenüber People. Es handelt sich um den zweiten Nachwuchs ihrer Tochter Pandora Sabo und ihres Ehemannes Jason Sabo, die schon stolze Eltern ihres dreijährigen Sohnes Teddy sind.

Das neue Familienmitglied wird bereits von allen sehnsüchtig erwartet, auch von seinem baldigen großen Bruder Teddy, wie die Britin erklärt. Lisa genießt die Zeit mit ihrem älteren Enkel offensichtlich schon jetzt in vollen Zügen. Im Laufe des Interviews betont die Bekanntheit, dass sie sich bestens mit ihrem Enkelchen verstehe. In diesem Kontext erklärt sie mit einem Augenzwinkern: "Mit Teddy kann ich schon vieles machen, das mit einem Neugeborenen noch nicht möglich ist."

Schon bei der Geburt ihres ersten Enkels Teddy im Jahr 2021 hatte Lisa, liebevoll "Nanny Pinky" genannt, ihre Begeisterung kaum im Zaum halten können. Damals teilte sie ein Foto mit Teddy auf Instagram und schwärmte in den höchsten Tönen von dem jüngsten Familienzuwachs. Neben einem Strohhut mit blauem Band begeisterte Lisas Enkel auf dem Schnappschuss in einem blau karierten Einteiler, zu dem er farblich passende Schuhe trug. "Ich fange schon früh damit an, anderen in den Hintern zu treten und auf dem Tisch zu tanzen", kommentierte der TV-Star die Aufnahme humorvoll.

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump und ihr Enkel im April 2022

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpumps Enkelkind Theodore im Juni 2022

