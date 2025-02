Ein Junge: Lisa Vanderpump ist zum zweiten Mal Oma geworden

Lisa Vanderpump (64) darf sich über Nachwuchs in ihrer Familie freuen. Die Tochter der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Pandora Vanderpump Sabo und deren Ehemann Jason Sabo haben ihr zweites Kind bekommen. Der kleine Junge trägt den Namen Greyson Bear, wie Pandora in einem emotionalen Instagram-Beitrag bekannt gab. "Papa und ich lieben dich über alles auf der ganzen Welt, Teddy ist bereits der beste große Bruder und nichts könnte mich glücklicher machen, als unsere beiden Jungs endlich zusammen zu sehen", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihr dreijähriger Sohn Teddy seinen neuen Bruder sanft im Arm hält.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans und langjährigen Wegbegleitern der Familie wie beispielsweise von Scheana Shay (39) und natürlich auch der stolzen Oma. Pandora machte ihre Schwangerschaft damals bei einer Veranstaltung der Vanderpump Dogs Foundation, einer Herzensinitiative ihrer Mutter, indirekt öffentlich. "Pandora hat es noch nicht offiziell angekündigt, aber heute Abend ist es ziemlich offensichtlich. Ja, wir erwarten unser zweites Enkelkind, also ist es sehr aufregend", scherzte Lisa gegenüber People, nachdem ihre Tochter mit einem sichtbaren Babybauch über den roten Teppich stolziert war.

Im November 2021 durften Pandora und Lisa ihr erstes Kind beziehungsweise Enkelkind auf der Welt begrüßen. "Bin wie verrückt verliebt in Baby Theodore", freute sich die Reality-TV-Bekanntheit damals auf Social Media. Seither beglückt Lisa ihre Fans im Netz immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen ihres Enkelkindes. "Teddy bereitet uns jeden Tag so viel Freude", schwärmte die Unternehmerin kurz nach der Geburt von dem Jungen.

Instagram / pandoravt Pandora Vanderpumps Kinder im Februar 2025

Getty Images Ken Todd, Lisa Vanderpump, Pandora Todd und Jason Sabo in Hollywood, August 2021

