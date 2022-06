Stolze Oma: Lisa Vanderpump zeigte ihren niedlichen Enkel

Lisa Vanderpump (61) ist ganz vernarrt in ihren Enkel Theodore. Im November vergangenen Jahres hatte die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ihre Community mit den freudigen Nachrichten überrascht, dass sie zum allerersten Mal Großmutter geworden sei. Seitdem erfreut die gebürtige Britin ihre Fans auch immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen ihres Enkelkinds. Nun teilte Lisa eine neue zuckersüße Aufnahme des kleinen Theodore, genannt Teddy.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Gastronomin nun den niedlichen Schnappschuss des kleinen Mannes. Aufgeweckt blickt Theodore in die Kamera, während er von einem Familienmitglied aufrecht auf den Beinen gehalten wird. Neben einem Strohhut mit blauem Band begeistert Lisas Enkel auf dem Foto in einem coolen, blau karierten Einteiler, zu dem er farblich passende Schuhe trägt. "Ich fange schon früh damit an, anderen in den Hintern zu treten und auf dem Tisch zu tanzen", kommentierte die 61-Jährige die Aufnahme humorvoll.

Unter dem Beitrag schrieben dann viele Nutzer, wie süß Lisas Enkel doch aussehe. Dabei wurde besonders das bezaubernde Outfit des Kleinen positiv hervorgehoben. So schrieb ein Fan beispielsweise: "Oh, zu schön". Anderen Usern fiel die Ähnlichkeit zwischen Teddy und seinem Opa Ken Todd auf. "Der Hut erinnert auf jeden Fall an Opa Ken!" oder "Er sieht aus wie Ken", lauteten nur einige Kommentare.

Anzeige

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpumps Enkelkind Theodore im Juni 2022

Anzeige

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump und ihr Enkel im April 2022

Anzeige

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump mit Enkel Theodore

Anzeige

Wie gefällt euch der Schnappschuss von Teddy? 59 Stimmen 55 Sehr gut! Der kleine Racker sieht total aufgeweckt aus! 4 Nicht so gut! Ich finde, Lisa hat schon schönere Fotos ihres Enkels geteilt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de