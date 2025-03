Lisa Vanderpump eröffnet ein opulentes Hotel in Las Vegas

Reality-TV-Star Lisa Vanderpump hat Großes vor: Die 64-Jährige wird im kommenden Jahr ein eigenes Hotel auf dem berühmten Las Vegas Strip eröffnen. Das "Vanderpump Hotel" entsteht in Zusammenarbeit mit Caesars Entertainment und wird das bisherige Cromwell Hotel an der Kreuzung von Las Vegas Boulevard und Flamingo Road ersetzen. Das Gebäude wird laut dem US Magazine umfassend renoviert, einschließlich der Neugestaltung der 188 Zimmer und Suiten. "Ich bin begeistert, mit Caesars Entertainment in die Hotelbranche einzusteigen", erklärte Lisa kürzlich in einer Pressemitteilung, "es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, diesen ikonischen Standort in etwas Einzigartiges, Spielerisches und Luxuriöses zu verwandeln."

Die Reality-Ikone Lisa ist in Las Vegas kein Neuling. Bereits drei erfolgreiche Bars und Restaurants – Vanderpump Cocktail Garden, Vanderpump à Paris und Pinky’s by Vanderpump – tragen ihren Namen und locken zahlreiche Besucher an. Das Hotelprojekt wird von ihrer Designfirma Vanderpump Alain verwirklicht. Neben einer vollkommen neuen Lounge wird auch der Empfangsbereich des Hotels im charakteristischen Stil der Unternehmerin gestaltet. "Alles wird maßgeschneidert und speziell für diese Location kreiert", betonte sie. Sean McBurney, Präsident von Caesars Entertainment, schwärmte: "Noch nirgendwo auf der Welt können Gäste ein solches Erlebnis wie im Vanderpump Hotel genießen."

Lisa ist nicht nur für ihre Rolle bei Real Housewives of Beverly Hills und ihrer eigenen Show "Vanderpump Rules" bekannt, sondern hat sich auch als Gastronomin, Designerin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Ursprünglich aus Großbritannien stammend, lebt Lisa seit vielen Jahren in den USA, wo sie mit ihrem Mann Ken Todd ein wahres Gastronomie-Imperium aufgebaut hat. Ihr außergewöhnlicher Sinn für Ästhetik und Luxus zieht sich dabei durch all ihre Projekte. "Es gibt für mich kein Endziel, ich mache einfach immer weiter", verriet sie kürzlich gegenüber der Us Weekly.

Getty Images Lisa Vanderpump bei der Premiere der elften Staffel "Vanderpump Rules", Januar 2024

Getty Images Lisa Vanderpump, "Real Housewives of Beverly Hills"-Star

