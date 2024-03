Nach Drogenvorwürfen: Lisa Vanderpump verteidigt Andy Cohen!

Sie stärkt ihm den Rücken! Seit einigen Wochen muss sich Andy Cohen (55) mit den Anschuldigungen von Leah McSweeney (41) auseinandersetzen: Die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit verklagte den Moderator sowie den Fernsehsender Bravo. Ihre Vorwürfe wiegen schwer – laut der US-Amerikanerin haben sich beide Parteien missbräuchlich in Bezug auf Drogen verhalten. In dieser schweren Zeit steht ihm nun eine TV-Kollegin zur Seite: Lisa Vanderpump (63) verteidigt Andy!

"Andy nimmt Koks? Ich weiß das, weil ich hunderte Male mit ihm gefeiert habe – in meinem Geschäft, in meinem Haus in New York – ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich kann kategorisch sagen: 'Nein, das würde er nicht tun'", stellt die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin im TMZ-Interview klar. Auf die Anschuldigungen angesprochen, wird Lisa dann sehr deutlich: "Genau das sind sie, Anschuldigungen. Nichts Konkretes." Die Klage selbst bezeichnet sie als "Schwachsinn".

Doch Lisa ist nicht die Einzige, die sich für Andy starkmachte: Auch Margaret Joseph, die bei "Real Housewives of New Jersey" zu sehen ist, brach eine Lanze für den 55-Jährigen. "Diese Anschuldigungen sind nichts anderes als ein Angriff auf seinen Charakter und das ist abscheulich", machte die Designerin im Gespräch mit OK! klar. Andy sei immer herzlich und zuvorkommend gewesen.

Anzeige

Getty Images Andy Cohen während eines Radiotalks

Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump bei einem Event in Hollywood, Okotober 2021

Anzeige

Getty Images Margaret Joseph bei den People's Choice Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de