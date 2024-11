Zweites Enkelkind: TV-Star Lisa Vanderpump wird erneut Oma

Lisa Vanderpumps Familie darf sich auf ein neues Mitglied freuen! Pandora Sabo, die Tochter der ehemaligen Real Housewives of Beverly Hills-Protagonistin, erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Jason Sabo. Die frohe Botschaft gab das Paar am Freitagabend bei der Vanderpump Dogs Gala in Beverly Hills bekannt: Auf diesen Fotos, die jetzt People vorliegen, präsentiert Pandora stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn Teddy strahlte das Paar an der Seite von Lisa (64) und ihrem Ehemann Ken Todd für die Fotografen.

Lisa, die zweifache Großmutter in spe, verriet gegenüber dem Magazin zudem: "Pandora hat es noch nicht offiziell angekündigt, aber heute Abend ist es ziemlich offensichtlich. Ja, wir erwarten unser zweites Enkelkind, also ist es sehr aufregend." Obwohl die stolze Oma das Geschlecht des Babys bereits kennt, hielt sie weitere Details bislang noch geheim. Pandora und Jason freuen sich aber sehr darauf, ihren Sohn Teddy zum großen Bruder zu machen und ihr Familienglück zu erweitern.

Die Familie Vanderpump ist bekannt für ihre enge Bindung und gemeinsame Freude an besonderen Momenten. Lisa, die sich liebevoll "Nanny Pinky" nennt – eine Anspielung auf ihre Vorliebe für die Farbe Pink – kann es kaum erwarten, ihr zweites Enkelkind willkommen zu heißen. Bei der Geburt von Teddy im November 2021 teilte Pandora ihre Freude auf Instagram: "Theodore. 2.700 Gramm pure Freude. Dein Eintritt in diese Welt war der beste Tag unseres Lebens, und dein Daddy und ich sind so dankbar, dass du hier bist – gesund und glücklich. Du wirst so geliebt, kleiner Teddy!"

Getty Images Ken Todd, Lisa Vanderpump, Pandora Todd und Jason Sabo in Hollywood, August 2021

Instagram / lisavanderpump Lisa Vanderpump und ihr Enkel im April 2022

