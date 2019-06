Endlich konnten Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) ihre perfekte Hochzeit feiern! Im vergangenen Jahr gaben sich die erfolgreiche Influencerin und der Fußballprofi bereits standesamtlich das Jawort. Die große, vollkommene Trauung musste jedoch verschoben werden – bis jetzt! Auf einem historischen Anwesen auf Mallorca schloss das Paar erneut den Bund fürs Leben und besonders die Braut zog mit ihrem märchenhaften Traum-Dress alle Blicke auf sich. So schön strahlte Ann-Kathrin mit der balearischen Sonne um die Wette!

Funkelnde Glitzer-Elemente, verspielte Spitze und eine schier unendlich lange Schleppe – und trotzdem wirkte das trägerlose Hochzeitskleid der israelischen Designerin Berta an Ann-Kathrin klassisch elegant. Vielleicht war es das reduzierte und eher schlichte Styling der 29-Jährigen, das ihren Look trotz der eigentlich pompösen Robe so graziös und zart hat aussehen lassen: Statt sich von einer Expertin schminken und frisieren zu lassen, übernahm das Model diese Aufgaben lieber selbst und setzte auf ein dezentes Make-up sowie einen Dutt, verziert mit einer kleinen Blume.

"Das Make-up und die Frisur sind selbst gemacht", verriet die Beauty im Interview mit Vogue. "Ich möchte, dass Mario mich an unserem Tag anschaut und die Ann-Kathrin sieht, die er immer sieht. Ich mag es, privat schlicht und natürlich geschminkt zu sein", plauderte sie weiter aus.

