Im Leben von Charlotte Casiraghi (32) jagt ein Highlight das nächste! Ende Oktober durfte die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco (62) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: Söhnchen Balthazar gilt als ganz entzückender Zuwachs im Fürstentum Monaco. Vor wenigen Wochen folgte ein weiteres freudiges Ereignis. Die monegassische Schönheit heiratete den Filmproduzenten Dimitri Rassam. Jetzt hat sich Charlotte zum ersten Mal seit ihrer Traumhochzeit in der Öffentlichkeit präsentiert – ihr Glück stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben.

Am Dienstag erschien die frisch vermählte Enkelin von Hollywood-Legende Grace Kelly (✝52) bei der Fashion Week in Paris, wo sie bis über beide Ohren strahlte. Ihre Cousine Pauline Ducruet (25) stellte in der französischen Hauptstadt ihre erste eigene Kollektion vor – da durfte Support durch Charlotte und den Rest der Familie natürlich nicht fehlen. Die 32-Jährige war in eine lässige Jeans und einen grauen Blazer geschlüpft, die Haare trug sie offen.

Ihrer Verwandten drückte die Zweifach-Mama aber nicht alleine die Daumen. Auch Tante Stephanie von Monaco (54) war in die Metropole gereist, um Pauline für ihre kreative Arbeit zu beglückwünschen. Dabei hatte sie Sohn Louis und Tochter Camille im Schlepptau.

Getty Images Prinzessin Stephanie von Monaco, Pauline Ducruet und Charlotte Casiraghi, Juni 2019

Getty Images Charlotte Casiraghi bei der Pariser Fashion Week im Juni 2019

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi auf dem Rosenball 2019

