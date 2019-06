Hochzeits-Neuigkeiten aus dem Fürstentum Monaco! Im vergangenen Jahr wurde bereits gemunkelt, ob sich Charlotte Casiraghi (32) mit dem Film-Produzenten Dimitri Rassam verlobt haben könnte. Auf einem Charity-Event in Monte Carlo trug die Enkelin von Film-Ikone Grace Kelly (✝52) im März 2018 einen auffälligen Ring am Finger, der die Gerüchteküche ordentlich anheizte. Seit diesem Wochenende nun ist Charlotte tatsächlich offiziell mit ihrem Dimitri verheiratet!

Auf Facebook machte der Fürstenpalast die freudige Mitteilung: Mit einem Foto, auf dem Braut und Bräutigam Arm in Arm nebeneinander herlaufen, verkündet das Adelshaus die Vermählung der beiden. Das Paar gab sich am Samstag, den 1. Juni, im Prinzenpalast das Jawort. Anschließend feierten die beiden bei einem Empfang in der Villa "La Vigie" weiter, die zehn Jahre lang der Wohnsitz von Modezar Karl Lagerfeld (✝85) gewesen war.

Die Tochter von Caroline von Monaco (62) hatte für den besonderen Anlass ein ungewöhnliches Brautkleid ausgewählt: Anstatt komplett in Weiß vor den Altar zu schreiten, trug die Monegassin ein grau-beiges Etuikleid mit drei großen Schleifen – dieses tauschte sie beim Empfang schließlich gegen ein schulterfreies Dress in Weiß aus. Für die 32-Jährige ist es die erste Ehe, während Rassam bereits einmal verheiratet war. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, ansonsten ist nicht viel über das Privatleben des Paares bekannt.

