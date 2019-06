Heimlich, still und leise: Sebastian Vettel (31) und seine Hanna haben sich getraut! Seit ihrer Schulzeit in Heppenheim sind der Formel-1-Star und die Blondine jetzt schon ein Paar – sogar zwei Kinder haben die beiden. Doch eines schien zum perfekten Familienglück noch gefehlt zu haben: das Jawort! Und genau das haben sich Sebastian und Hanna jetzt im privaten Kreis gegeben.

Der Zeitplan des mehrfachen Weltmeisters ist inmitten der aktuellen Saison straff getaktet – doch für die Trauung im engsten Kreis schien noch Zeit gewesen zu sein. Wie Bild berichtet, fand die standesamtliche Vermählung zwischen dem Rennen in Kanada und dem traditionellen Medientag am Donnerstag vor dem Wettkampf in Frankreich statt – an dem Sebastian auch erstmals mit einem Ehering am linken Ringfinger zu sehen gewesen ist.

Ob sich die zwei auch noch kirchlich trauen lassen wollen und wie genau gefeiert wurde, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch: Der mit der Heirat einhergehende Liebestaumel dürfte Sebastian beim anstehenden französischen Grand Prix am 23. Juni in Le Castellet sicher Glück bringen.

ActionPress/XPB.CC LIMITED Sebastian Vettel und seine Hanna im September 2006

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel erstmals mit einem Ehering im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel nach dem Grand Prix in Monaco, 2019

Anzeige

Wusstet ihr, dass Sebastian und Hanna bisher noch nicht verheiratet gewesen sind? Ja, das war mir bekannt. Nein. Das überrascht mich wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de