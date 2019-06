Jennifer Frankhauser (26) ist berühmter Reality-Star, erfolgreiche Influencerin, einstige Dschungelkönigin – und jetzt auch weg vom Singlemarkt? Bis auf eine kurze Liaison mit ihrem Ex Rafael im Herbst 2017 bestreitet Jenny ihren Weg allein. Doch das könnte sich inzwischen geändert haben: Ein Post im Netz löst aktuell wilde Spekulationen um ihren aktuellen Beziehungsstatus aus – Jenny kommen sogar bereits die magischen drei Worte über die Lippen!

"Höre nie auf, zu lächeln, auch dann nicht, wenn du sehr traurig bist, denn du weißt nicht, wer sich vielleicht in dein Lächeln verliebt", lautet die Caption des neuesten Instagram-Beitrags der 26-Jährigen, den ein gewisses Fitnessmodel namens Hakan Akbulut ziemlich eindeutig kommentiert: "In guten wie in schweren Tagen werde ich immer zu dir stehen und dich glücklich machen. Nicht nur heute, sondern auch morgen und die Tage, die darauf folgen." Jenny habe sein Leben schöner gemacht, schwärmte ihr Verehrer unter dem dem Posting weiter – worauf die Blondine mit einem "Ich liebe dich" antwortete.

Hat Amors Pfeil also endlich auch mal bei Jenny ins Schwarze getroffen? Mama Iris Klein (52) folgt dem stählernen Muskelmann jedenfalls auch schon – ein weiteres Indiz, dass es sich bei Hakan wirklich um Jennifers neuen Freund handeln könnte.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im September 2018

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitnessmodel

Cinamon Red/WENN.com Jenny Frankhauser und ihre Mutter Iris Klein

