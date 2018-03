Jetzt nimmt sie ihr Glück selbst in die Hand. Jennifer Frankhauser (25) ist Single – und hat das Leben als Alleinstehende satt. Trotz der Aufmerksamkeit, die ihr jetzt als amtierende Dschungelkönigin zuteil wird, meldet sich einfach nicht der Richtige bei ihr. Damit sich das ändert, startete die Frohnatur mit den grauen Extensions einen Flirt-Aufruf im Promiflash-Interview: "Wenn du jetzt Single bist und du bist lustig, dann schreib einfach mal hier runter in die Kommentare und ich gucke mal, was so dabei ist."



