Hat Bradley Cooper (44) nach dem Beziehungsaus mit Irina Shayk (33) der Liebe etwa abgeschworen? Bereits seit etlichen Monaten hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass es zwischen dem Schauspieler und dem Model mächtig kriseln soll. Vor wenigen Tagen zogen die beiden dann tatsächlich einen Schlussstrich und gaben ihre endgültige Trennung bekannt. Jetzt scheint Bradley erst einmal keine Lust auf eine neue Frau an seiner Seite zu haben.

Ein US-Insider packte gegenüber dem Online-Portal Entertainment Tonight aus und verriet, wie es bei dem Hollywood-Hottie jetzt privat weitergehen soll: "Die Trennung war sehr aufreibend und Bradley hat nicht vor, sich sofort in eine neue Beziehung zu stürzen." Auch zu den Affären-Gerüchten zwischen ihm und Filmpartnerin Lady Gaga (33) fand der Promi-Experte klare Worte und betonte: "Bradley und Gaga sind sehr eng miteinander befreundet und wollen wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, aber aktuell sind sie nur Kollegen und gute Freunde."

Auch Lady Gaga selbst hatte bis zuletzt vehement dementiert, eine Liaison mit Bradley zu haben. Sie sei sogar "am Boden zerstört, so öffentlich in die Trennung hineingezogen worden zu sein", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Grazia. Sie wolle unter keinen Umständen als "die andere Frau" angesehen werden.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk 2019 in Kalifornien

Getty Images Bradley Cooper im April 2019 in Los Angeles

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga im Februar 2019

