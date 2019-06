Seit Donnerstagabend ist es offiziell! Nach einer schwierigen Phase als Dauer-Single ist Jenny Frankhauser (26) endlich wieder in festen Händen. Die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin machte ihre neue Beziehung in einem Statement gegenüber Promiflash öffentlich und teilte im Netz bereits den ersten Paar-Schnappschuss. Über diese Neuigkeiten freuen sich auch die Angehörigen der Sängerin: Sie nahmen Jennys neuen Partner jetzt ganz herzlich in der Familie auf.

Auf Instagram teilte Mama Iris Klein (52) nun eine Aufnahme von dem verliebten Paar und schien vor Glück nahezu zu platzen. "Herzlich willkommen in unserer Familie, lieber Hakan Akbulut. Du machst unser kleines Mädchen so glücklich und somit auch uns", freute sie sich in der Bildunterschrift ihres Postings. Ihre Begeisterung brachte die 52-Jährige außerdem mit Herzchenaugen-Emojis und den Hashtags #Liebe, #Familie und #SchönesPaar zum Ausdruck. Iris' Social-Media-Beitrag hieß auch Daniela Katzenberger (32), die eigentlich mit Schwester Jenny zerstritten ist, gut. Sie kommentierte das Foto mit einem Herzchen.

Mit dem Fitness-Influencer scheint Jenny ihr großes Glück gefunden zu haben. So verriet sie Promiflash: "Ich bin von Kopf bis Fuß in ihn verliebt." Was sagt ihr zu Iris' Post? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger 2015

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitness-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de