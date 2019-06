Timur Ülker (29) und Caroline Steinhof sind im absoluten Elternglück! Der GZSZ-Darsteller und seine Partnerin erwarten im Herbst ihren ersten Sohn. Das Paar hat bereits eine Tochter, die vor vier Jahren das Licht der Welt erblickte. Kurz nach Illeyas Geburt entwickelten sich die Zeiten für Timur und Caroline allerdings alles andere als rosig: Sie waren zwischenzeitlich getrennt! In einem Interview sprechen sie jetzt über ihre Beweggründe.

"Ich habe ja damals in Köln geschauspielert und da hatte ich einen kleinen Höhenflug. Da haben mich Leute auf einmal erkannt und alle wollten Fotos mit mir", erinnert sich der 29-Jährige gegenüber RTL an den Start seiner Karriere in der Scripted-Reality-Doku Köln 50667. "Es war extrem anstrengend für mich. Wir konnten nirgendwo mehr draußen sitzen, ohne dass irgendetwas kam. Ich hatte halt das Gefühl, seine Prioritäten ändern sich gerade. Er ist mehr raus, statt bei der Familie zu sein", fügt seine schwangere Freundin hinzu. Die beiden machten einen Cut und Timur zog aus der gemeinsamen Wohnung aus.

2017 fand das Duo wieder zueinander und krönt seine Liebe jetzt mit Baby Nummer zwei – das war allerdings keinesfalls so abgesprochen. "Es kam überraschend, wir haben es nicht geplant oder so. Wir dachten, wenn es passiert, dann passiert es", plaudert die Zweifach-Mama in spe munter aus.

