Was für eine Baby-Überraschung! Bei Timur Ülker (29) läuft es beruflich gerade total rund: Nach seinem Ausstieg bei der RTL II-Sendung Köln 50667 ergatterte der Schauspieler eine Anstellung in dem beliebten Vorabend-Format GZSZ. Und auch privat hat der 29-Jährige nun allen Grund zur Freude: Seine Familie, die derzeit aus seiner Freundin Caroline Steinhof und einer gemeinsamen Tochter besteht, wird bald größer. Der Hamburger wird wieder Vater!

Die glücklichen Neuigkeiten hat Timur jetzt im Bunte-Interview verraten: "Wir wollten zwar ein zweites Kind, aber das war jetzt Zufall." Obwohl der Zeitpunkt für erneuten Nachwuchs gerade nicht der Beste sei, kann sich der 29-Jährige nichts Schöneres vorstellen. "Es ist nicht ganz ideal, da ich zwischen Köln und dem Job in Berlin pendele. Aber die Freude ist trotzdem riesengroß", offenbarte er.

Das Geschlecht des Sprösslings wissen die baldigen Zweifach-Eltern auch schon: "Ich bin in der 19. Woche. Es wird ein Junge", fügte Caroline an. Ihre Instagram-Follower führten die Turteltauben zuletzt aber mit einem Bild an der Nase herum: Das aktuelle Foto zeigt Timur und Caroline beim Streichen eines Zimmers – auf dem Schnappschuss bemalt der Nihat-Darsteller den kleinen Baby-Bauch seiner Liebsten mit rosa Farbe!

