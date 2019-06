Ulla Kock am Brink (57) brauchte ein wenig Bedenkzeit, um sich ein zweites Mal vor den Traualtar zu begeben! Die Moderatorin gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie im kommenden Juli ihren Partner Peter Fissenewert heiraten wird. Dabei wollte die 57-Jährige diesen Schritt nicht noch einmal wagen: Nach sieben Jahre Ehe scheitere ihre Beziehung zu Theo Baltz im Jahr 2010. Nun gab das TV-Gesicht allerdings klein bei: So stimmte ihr Lebensgefährte die Bald-Braut um!

Im Interview mit Gala beim Raffaello Summer Day plauderte Ulla in Begleitung ihres Peters ganz offen über das bevorstehende Jawort – und verriet auch, dass der Impuls dazu nicht von ihr gekommen sei: "Das war eher Peters Idee, der gesagt hat: 'Ich will dich, dich, dich und niemand anderes.' Und ich habe ja immer so ein bisschen Angst, so einen Schritt zu gehen." Umgestimmt hätten die gebürtige Mülheimerin schließlich die fünf glücklichen Beziehungsjahre mit dem Rechtsanwalt. "Jetzt glaube ich auch dran", erzählte sie freudestrahlend weiter.

Mittlerweile rückt der große Tag näher: Auf Sylt will sich das Paar erst mal ganz romantisch zu zweit trauen. Im September gebe es dann die große Feier mit Freunden und Familie. Die Aufregung über die bisher noch etwas chaotischen Vorbereitungen konnte Ulla schließlich nicht ganz verbergen: "Das Gefühl ist zwischen aufgeregt sein, also positiver Stress und der Zuversicht, dass wir alles total im Griff haben, was absolut nicht stimmt."

WENN.com Peter Fissenewert und Ulla Kock am Brink beim Nominiertenabend des Deutschen Filmpreises 2019

Gora, Andreas / ActionPress Ulla Kock am Brink im November 2018

WENN.com Ulla Kock am Brink und Peter Fissenewert im Oktober 2018

