Ulla Kock am Brink (57) traut sich noch einmal! Nachdem die TV-Moderatorin, die von 1993 bis 1998 als Gastgeberin durch die "100.000 Mark Show" und später andere Formate führte, war es zuletzt etwas stiller um sie geworden. Im Promiflash-Interview verriet sie, dass sie mittlerweile hauptsächlich hinter der Kamera arbeitet und Serien schreibt. Zusätzlich stehlen der Blondine derzeit wohl die Vorbereitungen auf ein besonderes Event die Zeit: In wenigen Wochen möchte sie ihrem Lebensgefährten Dr. Peter Fissenewert das Jawort geben.

Der Countdown läuft für die 57-Jährige und ihren Liebling, denn schon am 25. Juli sollen auf Sylt die Hochzeitsglocken läuten. "Ich wollte ganz klein heiraten", verriet Ulla gegenüber Bunte. "Peter würde unsere Hochzeit gern mit der ganzen Welt teilen", plauderte sie weiter aus. Also musste ein Kompromiss her: Die beiden feiern gleich zwei Hochzeiten! "Auf Sylt sind nur wir beide allein. Im September feiern wir eine rauschende Party im Berliner Theater 'Bar jeder Vernunft'."

Von der Fete hat die Braut in spe auch schon ganz genaue Vorstellungen: "Wir brauchen gute Freunde, eine schöne Stimmung und ordentliches Essen. Im Vordergrund stehen die Liebe, die durch den Raum wabert und unser Glück." Für die redselige Show-Bekanntheit handelt es sich bereits um den zweiten Ehe-Anlauf. Von 2003 bis 2019 war sie mit dem Filmproduzenten Theo Baltz verheiratet.

WENN.com Ulla Kock am Brink und Dr. Peter Fissenewert beim Dresdner Opernball 2018

AEDT/WENN.com Dr. Peter Fissenewert und Ulla Kock am Brink beim Opus Klassik Award 2018

WENN.com Ulla Kock am Brink in der ZDF-Sendung "Wir lieben Fernsehen"

