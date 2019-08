Es war der wohl schönste Tag in ihrem Leben! Vor wenigen Tagen heiratete Ulla Kock am Brink (58) ihren Liebsten Dr. Peter Fissenewert. In einer privaten standesamtlichen Zeremonie gaben die TV-Moderatorin und der Wirtschaftsanwalt sich ihr Jawort – und zwar auf ihrer Lieblingsinsel Sylt! Nun verriet Ulla, wie aufgeregt und gerührt sie und Peter an ihrem großen Tag waren: Sowohl Braut als auch Bräutigam hätten vor Freude geweint!

Das plauderte die 58-Jährige jetzt im Bunte-Interview aus: Als sie ihr Jawort im Standesamt aussprachen, seien bei beiden "vor Glück und Liebe" die Tränen geflossen. "Wir sind beide nah am Wasser gebaut und waren extrem nervös, obwohl wir keine 20 mehr sind", erklärte die frischgebackene Ehefrau. Doch das habe sie nicht gestört – ganz im Gegenteil: "Wir fanden das rührend. Es zeigt, dass wir uns eine gewisse Kindlichkeit bewahrt haben", stellte Ulla klar. "Unser Hochzeitstag war rundum perfekt. So, wie wir es uns erträumt hatten."

Ob ihre zweite Trauung ebenso tränenreich verlaufen wird? Ulla und Peter geben sich nämlich nicht nur mit einer einzigen Eheschließung zufrieden! Im kommenden September werden die Turteltauben noch einmal eine große Hochzeitsfeier in Berlin mit 180 Gästen abhalten.

Bieber, Tamara / ActionPress Ulla Kock am Brink und Peter Fissenewert beim Raffaello Summer Day 2019

Gora, Andreas / ActionPress Ulla Kock am Brink im November 2018

WENN.com Ulla Kock am Brink und Peter Fissenewert im Oktober 2018

