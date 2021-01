Offene Worte von Ulla Kock am Brink! 1988 starb der Vater der beliebten TV-Moderatorin mit nur 63 Jahren an Darmkrebs. Am kommenden Montag wird die 59-Jährige, die zum Zeitpunkt seines Todes 27 war, auch über diese für sie sehr leidvolle Erfahrung in der Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" sprechen. Ziel der neuen Show ist es, die Zuschauer für Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren, um mögliche Krebserkrankungen frühzeitig erkennen zu können. Jetzt sprach Ulla (59) bereits darüber, wie sich ihr eigenes Leben nach dem Tod ihres Vaters verändert hat.

"Ich bin im Alltag auch gerne mal ein Mensch, der Sachen vor sich herschiebt. Allerdings gehe ich seit dem Tod meines Vaters regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge", erklärte sie im Gespräch mit Bunte. Aber nicht nur an ihrem Verhalten habe Ulla nach dem Verlust ihres geliebten Papas einiges geändert – auch ihre Lebenseinstellung habe sich dadurch deutlich gewandelt: "Ich wertschätze das Dasein seither deutlich höher", betonte sie und stellte klar, dass sie ihre Zeit daher nur mit Menschen verbringe, die sie auch wirklich liebe.

Um in der neuen VOX-Sendung auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, überschreiten neben Ulla auch andere Promis ihre eigenen Schamgrenzen. Im Krampf gegen den Brustkrebs ziehen unter anderem nämlich Mirja du Mont (45) und Elena Carrière (24) obenrum blank. Symbolisch für Prostata- und Hodenkrebs verzichten Stars wie Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Jochen Schropp (42) auf ihre Unterhosen.

