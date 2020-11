Diese Stars ziehen für einen guten Zweck blank! Im Februar nächsten Jahres darf sich Fernseh-Deutschland wieder auf eine neue Sendung freuen: Vox strahlt das Format "Jetzt ist Showtime – Stars gegen Krebs" aus. Darin lassen Prominente vor den Kameras die Hüllen fallen, um auf das Thema Krebs aufmerksam zu machen. Jetzt wurde bekannt, welche berühmten Ladys sich in der Show zum Nackedei machen sollen!

Laut Bild-Informationen werde in der Sendung Model und Schauspielerin Mirja du Mont (44) zu sehen sein. Auch Ulla Kock am Brink (59) sei mit von der Partie. Sie moderierte in den 1990er Jahren unter anderem die "Die 100.000 Mark Show". Auch "Nachtschwestern"-Star Mimi Fiedler (45) werde für einen guten Zweck tiefen blicken lassen. Die einstige Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (42) und Model Elena Carrière (23) sollen ebenfalls blank ziehen.

Für ihren Auftritt gecoacht werden die Frauen von Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (39). Die Männer, die an der Show teilnehmen werden, werden von keinem Geringeren als Joachim Llambi (56) trainiert. Auf welche männlichen Promis sich die Damenwelt freuen darf, soll auch bereits feststehen. So sollen unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Thorsten Nindel (55) zu den Strippern gehören. Worauf dürfen sich Zuschauer genau freuen? "Es wird viel mit Licht und Schatten gearbeitet, man wird nicht alle Prominenten komplett nackt im Scheinwerferlicht sehen – aber viele!", gab ein Produktionsmitarbeiter gegenüber Bild an.

Getty Images Ulla Kock am Brink, Moderatorin

Getty Images Nadine Angerer beim FIFA Ballon d'Or 2015

Getty Images Thorsten Nindel bei der Agencies Summer Party 2008

