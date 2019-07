Jetzt ist sie unter der Haube! Anfang Juni hatte Moderatorin Ulla Kock am Brink (58) verkündet, dass sie noch einmal heiraten wird. Der glückliche Mann an ihrer Seite: Dr. Peter Fissenewert. Sie plauderte auch bereits viele Details aus: Die Hochzeit sollte am 25. Juli auf Sylt stattfinden. Und heute war es dementsprechend auch endlich soweit: Ulla hat dem Mann ihrer Träume das Jawort gegeben!

Wie Bild berichtet fand die standesamtliche Trauung am Donnerstag um 15 Uhr im Rathaus Westerland statt. Die glückliche Braut trug ein Dress der italienischen Designer-Marke Dolce & Gabbana. "Ich pass da sogar rein, ist Größe 38, eigentlich hab ich Größe 40" – dazu trug sie in den Händen einen schlichten, aber wunderschönen Blumenstrauß aus 21 violetten Callas-Blumen. Ihr Bräutigam wählte für den romantischen Tag einen dunkelblauen Anzug. Im Revers befand sich bei ihm ebenfalls eine Callas-Blume.

Es ist die zweite Ehe für die 57-Jährige: Zwischen 2003 und 2010 war sie mit dem Filmproduzenten Theo Baltz verheiratet. Wie fandet ihr das Kleid der Braut? Stimmt ab!

Bieber, Tamara / ActionPress Ulla Kock am Brink und Peter Fissenewert beim Raffaello Summer Day 2019

Anzeige

WENN.com Ulla Kock am Brink und Peter Fissenewert im Oktober 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Dr. Peter Fissenewert und Ulla Kock am Brink beim Opus Klassik Award 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de