Mit Ulla Kock am Brink: "Die perfekte Minute" kehrt zurück!

Auch dieser Klassiker feiert sein Comeback! Ulla Kock am Brink (61) moderierte zwischen 2010 und 2012 die TV-Show "Die perfekte Minute". Danach führte Thore Schölermann (38) drei Jahre lang durch die Sendung. Kandidaten können in der Spielshow in 60-Sekunden-Spielen bis zu 250.000 Euro gewinnen. 2015 war die Gameshow jedoch abgesetzt worden. Nun gibt es aber tolle Neuigkeiten: "Die perfekte Minute" kommt schon bald zurück ins TV!

Das Comeback der Spielshow verkündete Sat.1 nun in einer offiziellen Pressemitteilung. Demnach beginnen schon im Januar die Dreharbeiten dazu. Moderieren soll das Ganze wieder Ulla Kock am Brink. Wann genau die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ging aus dem Statement bisher aber noch nicht hervor. Fest steht aber: "Die perfekte Minute" soll dann täglich um 19 Uhr laufen.

Im September feierte bereits eine andere Kult-Show ihr Revival: "Die 100.000 Mark Show". Darin treten Promipaare gegeneinander an, mit dem Ziel, die 100.000 Mark zu gewinnen. Auch hier führte Ulla durchs Programm. "Ich halte diese Sendung für beste Unterhaltung, weil sie wirklich alles bietet, was man sich gerne im Fernsehen anschaut", hatte die 61-Jährige im September gegenüber Promiflash geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Ulla Kock am Brink im Oktober 2015

Anzeige

Instagram / ullakockambrinkofficial Ulla Kock am Brink im Dezember 2022

Anzeige

RTL Ulla Kock am Brink bei "Die 100.000 Mark Show"

Anzeige

Werdet ihr euch die neuen Folgen von "Die perfekte Minute" ansehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de