Zum Glück war der Fehler schnell behoben! Gerade kickt unsere Frauen-Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Nigeria. Bisher läuft es für die Mädels ziemlich gut: Drei Spiele, drei Siege lautet die Bilanz der ersten Runde. Während gegen Spanien und China jeweils ein knappes 1:0 über die 90 Minuten gebracht wurde, sah es bei dem 4:0-Sieg gegen Südafrika schon besser aus. Und auch gegen Nigeria steht es zur Halbzeit schon 2:0 für Deutschland. Während bei der Mannschaft bisher alles glattlief, sorgte kurz vor der Partie ein ganz anderes Problem für Ärger: Bei der ZDF-Live-Übertragung gab es plötzlich keinen Ton mehr.

Kurz vor dem Spiel versetzten Ton-Aussetzer die Fernsehzuschauer in Aufruhr. Allerdings fiel das beim ZDF wohl niemandem auf. Via Twitter äußerten die aufgeregten Sport-Fans ihren Ärger. "Liebes ZDF-Team, der Ton bei der Frauen-WM funktioniert leider so gar nicht" oder "Sitzt da der Praktikant im Tonwagen", waren nur zwei der vielen Kommentare vor Anpfiff der Partie. Glücklicherweise reagierte das Fernseh-Team daraufhin sofort und der Ton war rechtzeitig zum Spielbeginn wieder da.

Kurz darauf entschuldigte sich der Sender sowohl im Netz als auch durch den Kommentator des Spiels bei allen aufgebrachten Deutschland-Supportern: Das Problem sei behoben – es gab wohl Schwierigkeiten beim Dolby-Sendeweg.

Getty Images Fußball Frauen-WM 2019: Deutschland gegen Nigeria

Anzeige

Getty Images Deutschland vor dem Tor der Gegner

Anzeige

Getty Images Torjubel bei der deutschen Frauen-Fußballmannschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de