Seit dem 6. Mai teilen Prinz William (37) und Prinz Harry (34) eine weitere Gemeinsamkeit: Die Geschwister sind nun beide Väter. Während William sich bereits über dreifachen Nachwuchs freut, feierte sein jüngerer Bruder im vergangenen Mai die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit seiner Gattin Herzogin Meghan (37). Als dreifacher Onkel konnte es Harry zuletzt kaum erwarten, bald selbst mit seinem eigenen Spross spielen zu können – dafür sollen William und Harry einen ganz besonderen Platz mit ihren Kindern teilen: ihr altes Baumhaus!

Laut People wurde 1989 ein Baumhaus für die beiden Brüder auf dem Anwesen von Prinz Charles (70)’ Landhaus in Highgrove errichtet. Vor Kurzem soll das Häuschen wieder mit frischem Stroh eingedeckt worden sein. Williams älteste Kinder, Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (4), hätten es während ihrer Sommerbesuche auf dem Landsitz ihres Großvaters bereits ausprobiert. Prinz Louis (1) und Harrys Sohn Archie Harrison müssen sich allerdings noch etwas gedulden – sobald die Cousins groß genug sind, um es hoch auf das Baumhaus zu schaffen, sollen aber auch sie in ihm spielen dürfen.

Prinz Charles erwarb das Highgrove House in Gloucestershire bereits 1981. Es war sein erstes Landhaus mit Prinzessin Diana (✝36), die er ein Jahr später heiratete. Die Gestaltung des 15 Hektar großen Gartens nahm der heute 70-Jährige selbst in die Hand. Unter anderem ließ er eine Wildblumenwiese und einen Gemüsegarten anlegen. Der von April bis Oktober für die Öffentlichkeit zugängliche Garten zieht jährlich etwa 40.000 Besucher an.

