Was für ein süßes Team! Schon seit etwas über einem Jahr bereichert der kleine Prinz Louis (1) das Familienleben von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36). Sein Papa ist mächtig stolz auf seinen royalen Nachwuchs: Immerhin kann der Spross schon laufen und nahm vor Kurzem das erste Mal an der Trooping the Colour-Parade teil. Zum Vatertag, der in Großbritannien am 16. Juni stattfindet, teilte der Thronfolger nun ein putziges Pic mit seinem jüngsten Sprössling.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses veröffentlichte die fünfköpfige Familie einen Schnappschuss aus dem "Back to Nature"-Garten in London. Auf diesem scheinen William und sein Jüngster mächtig Spaß beim Schaukeln zu haben. Damit der Mini-Royal sich aber nicht wehtut, hält sein Vater ihn behutsam fest: Die beiden sind halt ein gut eingespieltes Team. Passend zum Anlass wünschten die Royals in der Bildunterschrift einen "fröhlichen Vatertag".

Ein Gruß, den die Fans der Blaublüter und ihrer Kindern erwidern. So schrieb ein Bewunderer der Königsfamilie: "Fröhlichen Vatertag. Prinz William, du bist ein toller Vater." Ein anderer zeigte sich ähnlich euphorisch zu diesem Schnappschuss und kommentierte: "Was für ein süßes Foto von William und seinem Sohn."

Getty Images Prinz Louis, Prinz William und Herzogin Kate beim Trooping The Colour

Kensington Royal / Matt Porteous Prinz Louis bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

