Sie ist schon ganz ungeduldig! Während sich die meisten Kinder wohl auf den Beginn der Sommerferien freuen, scharrt Prinzessin Charlotte (4) bereits vor Anbruch der Urlaubszeit mit den Füßen. Die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) kann es kaum erwarten, endlich zur Schule zu gehen! Dann nämlich folgt sie endlich ihrem großen Bruder, Prinz George (5), auf die Thomas’s Battersea School, auf der bereits andere britische Berühmtheiten unterrichtet wurden.

Zwar verbrachten der Herzog und die Herzogin von Cambridge den Dienstag ohne ihre Kinder auf dem Land, doch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (1) waren bei der Begrüßung durch die Royal-Fans im britischen Keswick dennoch Thema. Eine Zuschauerin sagte dem People-Magazin, was Herzogin Kate ihr im kurzen Gespräch mitgeteilt hatte: "Sie sagte, Charlotte freue sich auf die Schule", so Helen Jones aus Carlisle, die ihre vierjährige Tochter Eva mit zur Begrüßung der Royals brachte. "Sie war sehr freundlich."

In der noblen Schule mit monatlichen Kosten von umgerechnet mehr als 6.000 Euro, in der Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren unterrichtet werden, drückten bereits Florence Welch (32), Sängerin der Band Florence and the Machine und die Delevingne-Schwestern Cara (26) und Poppy (32) die Schulbank.

Getty Images Nicholas und Albert Windsor, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin

Getty Images Herzogin Kate in Ascot, England

Getty Images Florence Welch bei einem Auftritt in New York City

