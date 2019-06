Dominic Saleh-Zaki (37) lebt gefährlich! Als Motorradfreak Andi Fritzsche spielte sich der Seriendarsteller bei Verbotene Liebe in die Herzen der Fans. Nach dem Ende der Vorabendserie steht der 37-Jährige inzwischen jedoch nicht mehr nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern ist auch ein gefragter Stuntman. Dabei hat Dominic auch schon die ein oder andere brenzlige Moment miterlebt: Im Promiflash-Interview erzählte er nun von einer besonders gefährlichen Situation am Set!

"Bei [der Filmproduktion] action concept ist mal ein Haus in die Luft gesprengt worden und ich war mit meinem Polizeikollegen in einem Rettungswagen nur fünf Meter vor dem Gebäude", berichtet Dominic von einem der Stunts, die sich in sein Gedächtnis gebrannt haben. "Aus den Komparsen wurden auch teilweise kleine Splitter rausgezogen. Die waren 200 Meter entfernt", erklärte er. Trotz seiner geringen Entfernung zur Explosion sei ihm aber nichts passiert – zu verdanken habe er das einem ganz bestimmten Mann: dem Sprengmeister. Er habe Dominic aufgefordert, sein Fenster vor der Explosion hochzukurbeln, und hat ihn damit wohl vor Schlimmerem bewahrt.

Der Stunt war auch für Profi Dominic keine alltägliche Erfahrung: "Aus diesem Gebäude sind alle Fenster in die Luft geflogen, fette Balken kamen auch auf unser Auto – haben die Scheibe auch getroffen und einen Riss erzeugt", schilderte er die Situation. Letztendlich sei er froh, dass bisher immer alles gut ausgegangen sei. Eine Sache ist dem Serienliebling bei seiner Arbeit dennoch immer bewusst: "Das Leben kann auch schnell vorbei sein und deswegen kann man sagen, dass es immer schön ist, wenn alles gut geht und man gesund aus der Sache rauskommt."

Instagram / dominicsalehzaki Dominic Saleh-Zaki im November 2017 in Sri Lanka

WENN Dominic Saleh-Zaki im April 2013 in Hamburg

Instagram / dominicsalehzaki Dominic Saleh-Zaki mit einem Papp-Aufsteller von Arnold Schwarzenegger

