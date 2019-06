Er war der TV-Liebling, der die Herzen vieler Zuschauer höherschlagen ließ. Von 2001 bis 2015 spielte Dominic Saleh-Zaki (37) – mit kurzer Unterbrechung von 2007 bis 2009 – den Andreas „Andi“ Fritzsche in der beliebten Vorabendserie Verbotene Liebe. Doch mit dem Aus der Sendung verschwand auch der Blondschopf erst einmal von der Bildfläche. Promiflash hat für euch nachgeforscht: Was hat Dominic in den vergangenen Jahren getrieben und was ist bei ihm aktuell so los.

Nach dem Ende von "Verbotene Liebe" legte Dominic augenscheinlich bis 2017 eine Drehpause ein. Vor zwei Jahren kehrte er zurück auf den Bildschirm und hatte Gastauftritte in Serienformaten wie "Dahoam is Dahoam", "Meine Geschichte - mein Leben" und "Soko Köln - Netzbeschmutzer". In einem seiner Instagram-Posts von Anfang Mai sieht man ihn in einer Polizeiuniform neben einem Pappaufsteller von Arnold Schwarzenegger (71) posieren. Im dazugehörigen Hashtag zitiert er Arnies Paraderolle den Terminator: "Ich komme wieder." Ob er bald in einer Krimiserie mitspielt? Mehr hat er dazu bis dato noch nicht verraten.

Auch was sein Liebesleben angeht, hält sich Dominic eher bedeckt. Auf seinen Social-Media-Kanälen fehlt jede Spur von Pärchen-Pics. 2013 hatte er sich mit seiner damaligen Partnerin verlobt. Ob die beiden wirklich geheiratet haben und ob sie immer noch zusammen sind, ist nicht bekannt. Von 2004 bis 2008 war Dominic mit "Verbotene Liebe"-Kollegin Inez Bjørg David (37) liiert, die er am Set kennengelernt hatte.

Instagram / dominicsalehzaki Dominic Saleh-Zaki bei einem Urlaub in der Dominikanischen Republik

Instagram / dominicsalehzaki Dominic Saleh-Zaki mit einem Papp-Aufsteller von Arnold Schwarzenegger

ActionPress/ Berit Notzke/face to face Der Cast von "Verbotene Liebe" 2005

