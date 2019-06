Bereut er diese Entscheidung? Seit 2001 hatte Dominic Saleh-Zaki (37) die Rolle Andi Fritzsche bei Verbotene Liebe gespielt, bevor die ARD-Serie vor vier Jahren abgesetzt wurde. Für den Schauspieler bedeutete das Serien-Aus einen finanziellen Einbruch, wie er neulich im Gespräch mit Promiflash offenbart hat. Dabei hätte die TV-Laufbahn des Blondschopfes auch ganz anders verlaufen können. Auch GZSZ wollte ihn vor einigen Jahren haben!

"Ich hatte damals ein Angebot gehabt von 'Gute Zeiten schlechte Zeiten', da habe ich mich dann aber für 'Verbotene Liebe' entschieden", plauderte der 37-Jährige gegenüber Promiflash aus. Als Fehler sieht er diese Entscheidung offenbar nicht: Dominic erklärte, dass er die 2000. Folge der ARD-Serie bei TV Total promotet und so 2003 eine Einladung für das TV Total Turmspringen erhalten habe. Bei der Show habe Domi seine mittlerweile Ex-Freundin kennengelernt: "Ich weiß nicht, ob ich beim 'Turmspringen' gelandet wäre, wenn ich bei GZSZ gewesen wäre. Ich glaube nicht an Zufälle. Das ist halt so ein Schnellball-System, wo alles miteinander vernetzt ist", meinte der Nordrhein-Westfale.

Im Promiflash-Interview betonte er: "Man kommt immer zum Ziel. Die Frage ist nur, welcher Weg das dann ist. Der Weg, den ich gegangen bin, war super. Ich habe nichts davon bereut. Es war eine tolle Zeit." Ein Comeback bei der RTL-Vorabendserie könne er sich trotzdem sehr gut vorstellen: "GZSZ finde ich spannend."

Actionpress/ Future Image Dominic Saleh-Zaki, Ex-"Verbotene Liebe"-Darsteller

Instagram / dominicsalehzaki Dominic Saleh-Zaki im Movie Park

Actionpress / revierfoto Dominic Saleh-Zaki bei den Asia Nights 2010 in Brühl

