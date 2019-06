Ein Schnappschuss vom Zahnarztbesuch, ein lustiges Video oder ein Pic mit crazy Sonnenbrille und Grimasse: So kennt man die YouTuberin Melina Sophie (23). Auf seinem Kanal präsentiert der Webstar seinen Fans immer wieder knallhart ehrliche Themen und eine Menge Entertainment. Nun zeigte sich die Internet-Schönheit von einer ganz anderen Seite: Melina teilte einen seltenen Schnappschuss, auf dem sie ihre Kurven ordentlich in Szene setzt.

Dieses Foto könnte glatt als Werbeplakat durchgehen: Auf einem aktuellen Instagram-Bild posiert die Beauty am Rand eines Pools und zeigt sich dabei ungewohnt freizügig. Zu dem Bild, das beim Familienurlaub auf Mallorca entstanden ist, schrieb sie schlicht: "holiday mode: on!" Da scheint jemand die spanische Sonne so richtig zu genießen – kein Wunder, dass die Influencerin ihren Body so gelassen präsentierte.

Bei ihren Fans kam das Foto mehr als gut an – schließlich zeigt Melina normalerweise eher andere Seiten von sich. So kommentierte ein Follower: "Habe voll vergessen, wie hot du bist." Dem konnte sich der Rest der Netzgemeinde nur anschließen: "Mein Gott, was für Beine und so ein perfekter Körper" oder "So eine wunderschöne und heiße Lady" lauteten nur zwei von zahlreichen Komplimenten.

Instagram / melinasophie Melina Sophie, Juni 2019

Instagram / melinasophie Melina Sophie, März 2019

Instagram / melinasophie Melina Sophie im März 2019

