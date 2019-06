Liebes-Comeback bei den Royals? Sarah Ferguson (59) und Prinz Andrew (59) heirateten 1986, trennten sich allerdings knapp zehn Jahre später. Doch trotz Scheidung hatten die ehemaligen Ehepartner auch nach der Trennung immer noch engen Kontakt – vor allem wegen ihrer gemeinsamen Töchter. Im April wurden nun jedoch Gerüchte laut, wonach sich aus ihrer Freundschaft wieder etwas mehr entwickelt haben soll. Jetzt zeigten sich die beiden sogar zusammen beim Royal Ascot!

Auch in diesem Jahr gaben sich die Mitglieder des britischen Königshauses wieder die Ehre und trafen sich am Rande des traditionellen Pferderennens in der englischen Grafschaft Berkshire. Als Sohn der Queen (93) durfte zu diesem Anlass natürlich auch Prinz Andrew nicht fehlen. Allerdings erschien der Duke of York nicht allein, sondern in Begleitung seiner Ex-Frau Sarah. Am Rande der Rennbahn wirkten die Eltern von Prinzessin Beatrice (30) und Prinzessin Eugenie (29) sichtlich vertraut und gut gelaunt.

Ganz so entspannt war die Situation zwischen dem Ex-Paar allerdings nicht immer. Erst im vergangenen Dezember hatte sich Sarah zum ersten Mal nach sieben Jahren zu dem Liebes-Aus mit Andrew geäußert: "Die Scheidung war der Tiefpunkt. Ich hatte mich selbst komplett zerstört", hatte sie damals in einem Interview über die schwere Zeit nach der Trennung offenbart. Inzwischen sind Fergie und Andrew jedoch als "glücklichstes Scheidungspaar der Welt" bekannt.

Getty Images Sarah Ferguson 2019 in Ascot

Getty Images Prinz Andrew 2013 in Ascot

Getty Images Sarah Ferguson 2019 in Ascot

