Eugen Kazakov (24) schwelgt in Hochzeits-Erinnerungen! Im Juni vergangenen Jahres gaben sich der Unternehmer und seine Liebste Dagi Bee (24) vor der romantischen Kulisse Ibizas das Jawort. Am heutigen Sonntag jährt sich ihr bisher wohl schönster Tag im Leben zum ersten Mal. Das nahm der Creative Director nun zum Anlass, um seiner Dagi via Social Media eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen.

Auf Instagram postete Eugen ein Throwback-Pic von der Hochzeit, auf dem er seine frisch angetraute Braut küsst. "Ich erinnere mich jeden Tag daran, als ob es gestern wäre. Wir gehen bereits seit einem Jahr als Eheleute durchs Leben und haben so viel zusammen gemeistert, ob gute oder schlechte Tage", schreibt er zu dem Foto. Außerdem versprach er der YouTuberin, auch in den nächsten 50 Jahren an ihrer Seite zu sein – und genau der Ehemann zu sein, den sie sich wünscht. Auch Dagi teilte ein paar rührende Zeilen: "Ich liebe dich wie am ersten Tag und kann es gar nicht fassen, dass wir uns schon ein ganzes Jahr Ehemann und Ehefrau nennen dürfen. Du bist mein bester Freund, meine Stütze, mein Beschützer, mein Leben. Auf weitere 100 Jahre."

Wie die beiden ihr Liebesjubiläum feiern, hat Dagi bereits in einem ihrer Videos verraten. Sie gönnen sich eine romantische Auszeit in Marokko. Die Reise war ein Hochzeitsgeschenk von Freunden. Das Hotel, in dem die zwei eingecheckt haben, hat zudem eine ganz besondere Bedeutung für sie: Dort haben sich die Turteltauben kennengelernt.

Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov bei der 1Live Krone 2018

Instagram / lamiyaslimani Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee in Los Angeles

