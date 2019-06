Am 23. Juni 2018 gaben sich Dagi Bee (24) und ihr Eugen Kazakov (24) auf Ibiza das Jawort. Mit Freunden und Familie feierte das Paar den wohl schönsten Tag in seinem Leben und blickt jetzt immer noch zu gern auf dieses Ereignis zurück. In wenigen Wochen jährt sich der Hochzeitstag der beiden zum ersten Mal – und in einem neuen Clip verriet Dagi ihren Fans jetzt, wie sie diesen verbringen wollen!

In ihrem aktuellen Video auf YouTube beantwortet die 24-Jährige ihren Fans wieder einige interessante Fragen. Ein Supporter will wissen, ob das Pärchen etwas fürs Ehe-Jubiläum geplant habe. "Wir haben was geplant, denn wir haben zur Hochzeit von sehr vielen Freunden eine Reise nach Marokko geschenkt bekommen, in dasselbe Hotel, wo wir uns kennengelernt haben", plaudert die Beauty-Queen drauf los.

Dagi und Eugen haben zwar noch nichts gebucht – können sich aber gut vorstellen, ihren Hochzeitstag auf jeden Fall woanders als in Deutschland zu feiern. "Wir haben aber auch überlegt, vielleicht nach Ibiza zu fliegen, wo wir halt geheiratet haben – deshalb mal gucken", ließ die YouTuberin ihre Antwort offen. Was die zwei letztendlich machen, wollen sie mit ihren Fans aber rechtzeitig teilen.

YouTube / Dagibeee Dagi Bee und Eugen Kazakov bei ihrer Hochzeit im Juni 2018

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim ECHO 2018

Anzeige

Glaubt ihr, die zwei fliegen nach Ma­rok­ko oder Ibiza? Marokko! Ibiza! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de