Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) schweben noch mal so richtig im Hochzeitsglück! Am Mittwoch gaben sich das Model und der Fußballprofi des BVB erneut das Jawort. Die standesamtliche Trauung der beiden hatte bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Für ihre große Vermählung wählten die beiden mit einer Finca auf Mallorca eine traumhafte Location aus! Nun bedankten sich die Eheleute für die zahlreichen Hochzeitsglückwünsche.

Auf Instagram teilte Ann-Kathrin ein wunderschönes Hochzeitsbild von sich und ihrem strahlenden Ehemann kurz vor dem Hochzeitsabendessen. "Danke für all eure Liebe und die süßen Nachrichten. Wir wissen das sehr zu schätzen", schrieb die Laufstegschönheit dazu in der Bildunterschrift. Schon nach wenigen Minuten hatten über 20.000 Fans ihre Freude über so viel Dankbarkeit in Form von Likes gezeigt. Und auch weitere Glückwünsche wurden via Kommentarfunktion übermittelt.

"Herzlichen Glückwunsch. Ihr seht traumhaft aus. Auf 1000 kleine Marios und Ann-Kathrins", kommentierte beispielsweise eine Bewunderin euphorisch den Beitrag der Braut. Mario richtete übrigens exakt die gleichen Worte wie seine Ehefrau an seine Follower. Allerdings wählte der Sportler eine andere Aufnahme – auf der sich das Ehepaar leidenschaftlich küsst.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze im Juni 2019

Instagram / mariogotze Mario und Ann-Kathrin Götze im Februar 2019

