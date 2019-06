Mario Götze (27) und seine Ann-Kathrin Götze (29) haben es wieder getan! Im vergangenen Mai schworen sich der Fußballprofi und das Model nach sechs Jahren Beziehung im engsten Kreis die ewige Liebe. Nach der standesamtlichen Hochzeit folgte etwas über ein Jahr später jetzt die freie Trauung auf der Sonneninsel Mallorca. Während einer berührender Zeremonie gaben sich die beiden vor traumhafter Kulisse erneut das Jawort – und das auf besonders romantische Weise!

Vor ihrem großen Tag äußerte die Braut im Gespräch mit Vogue einen Wunsch: "Unsere Gäste sollen sich alle an dem Abend von der Liebe inspirieren lassen und ein Stück davon mit nach Hause nehmen." Das historische Anwesen mit Blick aufs endlose Meer hat für das Paar dabei eine ganz besondere Bedeutung gespielt: "Mario hat mich im Juni 2016 auf einer Dachterrasse in Palma gefragt, ob ich ihn heiraten möchte und deshalb wollen wir auch dort heiraten. Uns fiel kein anderer Ort ein, mit dem wir so viele schöne Erinnerungen teilen."

Die bildschöne Braut hüllte sich in einen bodenlangen, fließenden Traum aus Tüll der israelischen Designerin Berta. Ein mit Strass verziertes Dekolleté sowie die meterlange Schleppe machten das Kleid zu etwas ganz Besonderem. Bei Haaren und Make-up hielt es die 29-Jährige hingegen schlicht und betonte: "Ich möchte, dass Mario mich an unserem Tag anschaut und die Ann-Kathrin sieht, die er immer sieht."

MEGA Mario und Ann-Kathrin Götze im Juni 2019

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze bei ihrer Hochzeit, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de