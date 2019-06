Nachdem Denise Kappès (28) und Henning Merten letzte Woche die Bombe platzen ließen und stolz verkündeten, dass sie ein Paar sind, ging es am Sonntagmorgen bereits ab in den ersten gemeinsamen Urlaub. Der Trip startete allerdings mit Ärger am Flughafen und einem verpasstem Flug sicher nicht so, wie die beiden es sich vorgestellt hatten. Jetzt sind die frisch Verliebten aber endlich im Ferien-Ziel Mallorca angekommen und genießen nach dem Vormittags-Stress die gemeinsame Zeit auf der Insel.

Auf ihren Instagram-Kanälen posten die zwei die ersten Pärchen-Ferien-Pics. Reality-TV-Sternchen Denise schreibt neben ein Foto, das sie mit ihrem Schatz kuschelnd auf der Hängematte zeigt: "Endlich doch noch angekommen. Man, war das ein aufregender Start in unseren ersten gemeinsamen Urlaub." Auch ihr Liebster ist mittlerweile sichtlich entspannt und veröffentlicht eine Reihe von Urlaubseindrücken. "Jetzt heißt es Zeit genießen, durchatmen und Kraft sammeln nach den turbulenten Wochen", sagt er dazu. Beim Turteln am Strand scheint der verpasste Flieger schon wieder völlig vergessen zu sein.

Auch die Fans freuen sich, dass das glückliche Paar mittlerweile sein Reiseziel erreicht hat und wünschen den beiden eine tolle Zeit. Die Frage, die die Community allerdings am meisten beschäftigt: Wo steckt Söhnchen Ben? Denn der verbringt den Sommer-Trip eigentlich mit seiner Mama und ihrem neuen Freund auf der Urlaubsinsel. Auf den Schnappschüssen genießen die aber gerade ihre Zweisamkeit.

