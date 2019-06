Das haben sich Denise Kappès (28) und Henning Merten bestimmt anders vorgestellt! Erst in der vergangenen Woche outeten sich die zwei als Paar und müssen ihre Liebe nun endlich nicht mehr verstecken. Nach der nervenaufreibenden Heimlichtuerei wollten sie sich jetzt eine gemeinsame Auszeit nehmen – zusammen mit Söhnchen Ben sollte es in den ersten Liebesurlaub nach Mallorca gehen. Doch leider startete der Trip alles andere als entspannt: Denise und Henning haben ihren Flieger verpasst!

"Wir haben unseren Flug, dank dieser Unorganisation hier verpasst. Der Flieger nach Mallorca geht gerade ohne uns. Meine Laune ist so richtig im Keller", schimpfte die ehemalige Bachelor-Kandidatin am Sonntagmorgen in ihrer Instagram-Story. "Ein komplett verschenkter Tag, weil hier niemand was geschissen bekommt." Die Sicherheitskontrolle sei wegen Überfüllung geschlossen worden, sodass die beiden es nicht rechtzeitig in die Maschine geschafft hätten.

Doch Denise' und Hennings Urlaub fällt deshalb nicht ins Wasser. Sie konnten den Flug kostenfrei umbuchen und brechen nun von einem anderen Flughafen aus mit ein paar Stunden Verspätung in Richtung Mallorca auf. "Somit kommen wir erst um 17 Uhr im Hotel an und nicht um 11 Uhr", ärgerte sich die 28-Jährige.

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès kuscheln

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten

