Seit mehr als 14 Jahren begeistert die Arztserie Grey's Anatomy die Fans – von Anfang an mit von der Partie: OP-Schwester Bokhee, die den jungen Chirurgen nicht nur fast in jeder Folge das Operationsbesteck reicht, sondern auch immer ein offenes Ohr für die zahlreichen Problemchen der Ärzte hat. Doch wer verbirgt sich eigentlich hinter der blauen OP-Kleidung? Promiflash hat den Kult-Charakter mal genauer unter die Lupe genommen!

"Bokhee, Skalpell", dieser Satz ist mittlerweile wohl legendär! Doch während die Krankenhaus-Crew fröhlich mit der Schwester plaudert, hüllt sie sich hingegen lieber in Schweigen. Wie BuzzFeed berichtet, spielte Bokhee in sage und schreibe 234 Episoden mit – tatsächlich hörte man sie in all den Jahren nur zweimal sprechen. Ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, dass sie damit in mehr Folgen mitwirkte als zum Beispiel Cristina Yang (gespielt von Sandra Oh, 47). Deutsche "Grey's Anatomy"-Zuschauer kommen übrigens schon bald erneut in den Genuss von Bokhees Stimme: In der 15. Staffel, die aktuell über die TV-Bildschirme flimmert, wird sie das allererste Mal eine kurze Unterhaltung mit Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 49) führen. Außerdem wird man sie erstmals ohne ihre OP-Maske sehen.

Bokhee – die im wahren Leben offenbar ebenfalls auf den Namen Bokhee An hört – wird übrigens nicht von einer ausgebildeten Schauspielerin verkörpert. Sie ist auch in der Realität eine gelernte Krankenschwester und soll mit ihrer Erfahrung am Set dafür sorgen, dass die Operationen so authentisch wie möglich aussehen.

Instagram / thebokheean Bokhee An, "Grey's Anatomy"-Krankenschwester

Anzeige

Instagram / thebokheean Bokhee An, "Grey's Anatomy"-Krankenschwester

Anzeige

Instagram / thebokheean Linda Klein und Bokhee An

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de