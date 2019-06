Was läuft im Liebesleben von Mel B. (44)? Das Spice Girl sorgte in der vergangenen Zeit für einige Schlagzeilen. Ende März packte die Sängerin über ihr Techtelmechtel mit Band-Kollegin Geri Halliwell (46) aus, das über mehrere Monate gegangen sein soll. Und nur wenig später wurde ihr eine Liason mit Snow Patrol-Bassist Paul Wilson angedichtet. Doch das scheint alles Schnee von gestern zu sein: Mel B. soll jetzt mit ihrem Voract Jess Glynne (29) angebandelt haben!

Während der Reunion-Tour der Spice Girls soll sich zwischen Mel und Jess neben den Konzerten mehr entwickelt haben, wie ein Insider The Sun verrät. "Sie waren sich während der Tournee so nah, dass hinter den Kulissen gemunkelt wurde, ob die beiden eine geheime Romanze am Laufen haben", offenbarte die Quelle. Trotz ihres Altersunterschieds von 15 Jahren seien die beiden Frauen auf einer Wellenlänge. "Aber Mel beharrt darauf, dass sie nur Freunde seien", will der Insider wissen.

Mel B. scheint nicht richtig zu wissen, was sie will. Im April wurde erst bekannt, dass sie sich wieder mit ihrem ihrem Ex-Lover Danny Lopes treffen soll. "Es ist alles sehr geheimnisvoll und Mel hat das nur ihrem engsten Kreis erzählt. Es gibt keine Definition ihrer Romanze oder Beziehung. Sie sind nur Freunde, die es genießen, zusammen zu sein", enthüllte ein Freund der Musikerin gegenüber Daily Mail damals.

Getty Images Mel B. im August 2018

Getty Images Sängerin Jess Glynne

Michael Wright/WENN.com Mel B. im November 2018 in London

